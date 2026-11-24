شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مؤتمر السلامة والصحة المهنية، الذي عُقد تحت عنوان «سلامتك تهمنا»، بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، ونشر الوعي باشتراطاتها داخل مواقع العمل، بما يسهم في حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة.



وأكد محافظ القليوبية، خلال كلمته، أن السلامة والصحة المهنية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على حياة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوقهم وتصون كرامتهم، مشيرًا إلى أن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأساس كل عملية تنموية، وأن الحفاظ على سلامته يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان وضمانًا لاستمرار الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن السلامة والصحة المهنية لم تعد مجرد إجراءات أو اشتراطات يتم تطبيقها داخل مواقع العمل، بل أصبحت ثقافة ومسئولية مشتركة تتطلب الوعي والالتزام والتعاون بين أصحاب الأعمال والعاملين والمؤسسات المعنية.

وأشار إلى اهتمام المحافظة بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، باعتباره أحد المسارات الأساسية لاكتساب المهارات وفتح آفاق جديدة للتشغيل، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع مديرية العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير برامج تدريبية تواكب احتياجات سوق العمل.

وشهدت فعاليات المؤتمر تسليم 10 عقود عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، في خطوة تستهدف دعم تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم في سوق العمل، وإتاحة فرص عمل حقيقية تضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

كما تم تسليم 20 شهادة إتمام تدريب لخريجي الدورات التدريبية بالمركز ووحدة التدريب المتنقلة، فيما قام المحافظ بتسليم المعدات والأدوات المهنية للخريجين، والتي شملت 14 ماكينة خياطة، و2 حقيبة عدة لحام، وحقيبة عدة كهرباء واحدة، وحقيبة عدة سباكة واحدة، وذلك لمساعدتهم على الاستفادة من المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، والبدء في ممارسة المهن التي تدربوا عليها وإقامة مشروعات صغيرة تساهم في توفير مصدر دخل لهم.

وأكد المحافظ أن تمكين ذوي الهمم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم حق أصيل، مشددًا على إيمان المحافظة بقدراتهم وإمكاناتهم، وحرصها على إتاحة الفرص أمامهم لإثبات جدارتهم والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وفي ختام كلمته، وجه محافظ القليوبية الشكر والتقدير لمديرية العمل بالقليوبية وجميع الجهات والمؤسسات المشاركة في تنظيم المؤتمر، ولكل من ساهم في تدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم المبادرات والجهود التي تستهدف حماية العامل المصري، وتأهيل الشباب، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التنمية ويعود بالنفع على أبناء المحافظة.