أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن حاليا يتم اتخاذ اجراءات رادعة ضد صفحات الإخوان الإرهابية.

واضاف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن خلال أسابيع سيصدر تشريع السلامة الرقمية وسيكون في كل الإجراءات الرادعة والهامة بس هذا السياق، مشيرا إلى أن الدولة تأخذ خطوات بقوة للتعامل مع الإخوان الإرهابية.

ورد على سؤال بشأن إمكانية حظر تطبيق تليجرام، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ان لدى الدولة المصرية الإمكانية لحذف اي تطبيق مخالف للقانون و التعليمات.