الأسماك لطالما اشتهرت بفوائدها الصحية العديدة، بدءًا من دعم صحة القلب وصولًا إلى توفير أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تلعب دورًا هامًا في صحة الدماغ

كما أن الأسماك مصدر غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن، وتوصي الإرشادات الغذائية بتناول المأكولات البحرية بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن.

لكن في حين أنه قد يبدو أن أي نوع من المأكولات البحرية يمثل إضافة صحية إلى طبقك، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن نوع السمك الذي تتناوله قد يكون له أهمية عندما يتعلق الأمر بخطر الوفاة

في الواقع، في دراسة جديدة نُشرت في مجلة التغذية ، بحث الباحثون فيما إذا كانت أنواع مختلفة من الأسماك، بما في ذلك الأسماك الغنية بأوميغا 3 والأسماك غير المملحة، مرتبطة بخطر الوفاة بين البالغين .

كيف أُجريت الدراسة؟

استخدم الباحثون بيانات من الدراسة الاستباقية القائمة على مراكز الصحة العامة في اليابان، وهو مشروع بحثي كبير يبحث في النتائج الصحية بين البالغين في اليابان.

استطلع الاستبيان آراء المشاركين حول معدل استهلاكهم المعتاد لـ 138 صنفًا من الأطعمة والمشروبات خلال العام الماضي، وأفاد المشاركون بعدد مرات تناولهم لكل صنف، بدءًا من عدم تناوله مطلقًا وصولًا إلى تناوله عدة مرات يوميًا، بالإضافة إلى حجم الحصة المعتادة، وفيما يتعلق بموضوع هذه الدراسة تحديدًا، شمل الاستبيان 19 صنفًا من الأسماك والمحار، بما في ذلك الأسماك المملحة، والسلمون

من بين أصناف الأسماك التسعة عشر، صُنّف أربعة منها كمنتجات مملحة، بينما صُنّفت الأصناف الخمسة عشر المتبقية كأسماك ومحار غير مملحة ، كما صُنّف خمسة من هذه الأصناف الخمسة عشر كأسماك غنية بأوميغا 3، وتشمل سمك السلمون، وسمك التروت، وسمك الدنيس، وسمك الإسقمري، والسردين، وثعبان البحر.

كما قام الباحثون بتتبع النتائج الصحية للمشاركين على مدى عدة سنوات وكانوا مهتمين بشكل خاص بدراسة الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بالإضافة إلى أسباب محددة، بما في ذلك أمراض الأوعية الدموية الدماغية ، والتي تشمل الحالات التي تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ، مثل السكتة الدماغية وتمدد الأوعية الدموية والتشوهات الوعائية

ماذا توصلت إليه الدراسة؟

بعد تحليل بيانات 90,944 بالغًا يابانيًا، وجد الباحثون أن تناول كميات معتدلة من الأسماك والمحار يرتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بين المشاركات الإناث. ومن المثير للاهتمام أنهم وجدوا أن العلاقة بين تناول الأسماك والوفيات تختلف باختلاف نوع السمك، وسبب الوفاة، وحتى جنس المشاركين.

على وجه التحديد، ارتبط ارتفاع استهلاك الأسماك الغنية بأوميغا-3 بانخفاض معدل الوفيات الإجمالي والوفيات الناجمة عن أمراض الأوعية الدموية الدماغية لدى الإناث، في المقابل، ارتبط ارتفاع استهلاك الأسماك غير المملحة والمحار لدى الذكور بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض الأوعية الدموية الدماغية، بعبارة أخرى، وجد الباحثون أن أنواعًا مختلفة من الأسماك قد ترتبط بمعدلات وفيات مختلفة