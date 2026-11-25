أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، نجحت جمعية الأورمان في إتمام زفاف 997 فتاة يتيمة بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة، في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الجمعية والمديرية، بقيادة الدكتورة انجي حسن عبدالرحيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية.

واضافت الدكتورة انجي حسن عبدالرحيم، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد تطورًا كبيرًا قائمًا على التشبيك بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتكامل مع القطاعات الحكومية، بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًة إلى ضرورة التوسع في أعداد المستفيدين من هذه المساعدات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل أكبر عدد ممكن من أسر المحافظة.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يستهدف إدخال الفرحة والسرور على قلوبهن وقلوب أسرهن، من خلال تقديم مساعدات مالية وهدايا عينية تساعدهن على استكمال مستلزمات بيت الزوجية.

وأشار إلى أن اختيار الفتيات المستفيدات يتم وفق أبحاث ميدانية دقيقة تجريها الجمعية، بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، في مقدمتها إتمام عقد القران، ووفاة العائل، وعدم القدرة الاقتصادية على استكمال مستلزمات الزواج.

وأضاف شعبان أن جمعية الأورمان تولي اهتمامًا بالغًا بهذه الفئة، وتحرص على تقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة التي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المجتمعية، مؤكدًا أن فرق العمل بالمحافظة نجحت في بناء قاعدة بيانات متكاملة للأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، بما يساعد على توجيه المساعدات وتقديم خدمات متنوعة ومستدامة للفئات المستحقة.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان ساهمت، منذ إطلاق مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات، في إتمام زفاف أكثر من 21 ألف فتاة يتيمة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.