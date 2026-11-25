قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تمثل أكبر حزمة تعديلات تُجرى على اللائحة دون تغيير القانون نفسه، موضحاً أنّ الوزارة والهيئة العامة للاستثمار درستا العديد من الإشكاليات والمشكلات التي يواجهها المستثمرون، وعملتا على معالجتها من خلال تعديل اللائحة التنفيذية.

وأضاف في لقاء مع محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ الحزمة الجديدة تتضمن نحو 48 تعديلاً، تشمل حذف مواد لم تعد هناك حاجة إلى وجودها، وتعديل مواد أخرى، وإضافة مواد لتنظيم أمور مستجدة، مؤكداً أنّ هذه التعديلات تمس عدداً من الجوانب المهمة في منظومة عمل الشركات.

وأوضح أنّ من أبرز التعديلات تغيير النهج المتبع من جانب وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في تقييم الحصص العينية وعمليات دمج الشركات، مشيراً إلى أنّ الوزارة أعادت الاعتداد بخبراء التقييم المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.

وأشار إلى أنّ هذا التوجه يشمل المقيمين الماليين والعقاريين، وخبراء تقييم الآلات والمعدات والحصص العينية والأصول غير الملموسة، فضلاً عن تقييم الشركات الناشئة، نظراً إلى تعدد المجالات التي تتطلب خبرات متخصصة في عمليات التقييم.

يشمل إجراء التفتيش والتحقق بنفسها

ولفت إلى أنّ الشركات المتخصصة في التقييم ستقدم تقاريرها لمساندة الشركات في عمليات الاندماج أو تقييم الحصص العينية، على أن تعتد الهيئة بهذه التقارير، وفي حال وجود شكوك بشأن التقييم أو التقرير، تبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة، بما يشمل إجراء التفتيش والتحقق بنفسها.

