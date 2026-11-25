قال الدكتور سامح خضر، خبير الشؤون الإسرائيلية، إنّ إسرائيل ترى في الجهود المصرية خط دفاع أساسيًا ومتينًا أمام مخططات التهجير التي سعت حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو إلى تنفيذها، بمشاركة يسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وأوضح أنّ هذه الخطط كانت معلنة، وخصصت لها وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي إدارة خاصة لتشجيع سكان قطاع غزة على المغادرة، تحت مسميات وبرامج واهية، وكان هدفها تفريغ القطاع من سكانه، إلى جانب تحويله إلى مكان غير صالح للعيش من خلال استهداف البنى التحتية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ السياسة المصرية لا تريد اختزال قضية قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في بعدها الإنساني فقط، وإنما تعمل على ربط المسارات المختلفة، إذ تقود مصر على المستوى السياسي جهودًا دبلوماسية كبيرة لتشكيل جبهات ضغط على الحكومة الإسرائيلية للوفاء بالتزاماتها في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار إلى أنّ مصر تتحرك ميدانيًا من خلال تسيير قوافل الإغاثة والمساعدات للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية الصعبة التي قال إنّ إسرائيل خلقتها وتسببت فيها وتستثمرها، فضلًا عن وجود اللجنة المصرية التي تباشر أعمال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد أنّ مصر ترفض أن يكون البعد الإنساني هو المسار الوحيد لتحركها، موضحًا أنّ الحكومة الإسرائيلية ترى في القاهرة عائقًا أمام تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ولفت إلى أنّ أقطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف يشنون من وقت إلى آخر حملات تحريض ضد مصر، ويتهمون الحكومة المصرية بعرقلة جهود الجيش الإسرائيلي للانفراد بقطاع غزة والتعامل معه باعتباره أرضًا مستباحة، والوقوف أمام مخططات التهجير بمختلف مسمياتها، سواء عبر برامج تستهدف التعليم والدراسة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، أو من خلال السياسات المصرية الحازمة وجبهات الضغط التي تمارسها القاهرة على الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية للوفاء بالتزاماتهما وفق خطة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أنّ الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تصدير الضغوط على المجتمع الدولي للقبول بتهجير الشعب الفلسطيني أو التعاون معها في تنفيذ هذه المخططات، إلا أنّ المجتمع الدولي يدرك أنّ هذه السياسات تُصنف ضمن جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي.

وشدد على أنّ الدول التي تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني والعمل الإغاثي لا يمكن أن تسمح لنفسها بأن تكون شريكة في هذه السياسات، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية استهدفت المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية، وتركت الفلسطينيين في العراء، بما أدى إلى مشاهد إنسانية صعبة تؤثر في الضمير العالمي وتضع الحكومات الغربية أمام سؤال أخلاقي كبير.

وأوضح أنّ الحكومات الغربية التي ساهمت في تشكيل جبهات ضغط مناوئة للحكومة الإسرائيلية عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يمكنها مواصلة الضغط على إسرائيل من خلال الاستجابة للرؤية المصرية التي يطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرامية إلى حل أسباب الأزمة الإنسانية، بدلًا من الاكتفاء بإدارة الصراع.

وأكد أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، يأتي في مقدمة الأسباب التي يجب التعامل معها، مشيرًا إلى ضرورة العمل في مسارات متوازية.

وقال إنّ مصر لا تستثمر جهودها الدبلوماسية والسياسية في اتجاه واحد، وإنما تتحرك عبر مسارات متعددة، إذ تواصل على الصعيد الفلسطيني التشدد في ملف المصالحة، وتمارس ضغوطًا على الأطراف الفلسطينية كافة للاستجابة لجهود توحيد الصفوف وإعادة الهيبة والاعتبار لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف أنّ مصر تدفع كذلك باتجاه إجراء إصلاحات متعددة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى تشكل نواة لمسار مفاوضات أو مسار سياسي يؤدي في نهاية المطاف إلى قيام الدولة الفلسطينية.

الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

وأشار إلى أنّ التحرك المصري يشمل أيضًا الجانب الميداني من خلال جهود الإغاثة الإنسانية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، والاستفادة من شبكة الاتصالات والعلاقات المصرية، بالتوازي مع ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وحشد الدعم والتأييد الدولي، وفضح ممارسات حكومة الاحتلال أمام المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته.