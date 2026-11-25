تحدث الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، عن حجم الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عقب انفجار سيارة محملة بمواد بترولية، مؤكدًا أن النيران امتدت إلى عدد كبير من السيارات الموجودة بجوارها.

حريق ضخم وامتداد النيران لسيارات مجاورة

وقال موسى إن الحادث شهد مشاهد صعبة للغاية، موضحًا أن سيارة المواد البترولية تعرضت للانقلاب والانفجار بعد انحرافها، إثر سقوط كابل كهرباء بشكل مفاجئ أمام السائق.

وأضاف أن انفجار السيارة تسبب في اندلاع حريق ضخم، امتدت آثاره إلى السيارات المجاورة، ما أدى إلى احتراق عدد من المركبات الموجودة في محيط الواقعة.

ووصف الإعلامي ما حدث بأنه كارثة، مشيرًا إلى المشاهد المؤلمة التي صاحبت الحريق، في ظل تصاعد النيران ومحاولات المواطنين الابتعاد عن موقع الحادث والنجاة بأنفسهم.

ولفت موسى إلى أن حجم الواقعة كان كبيرًا، وأن المشهد الذي رآه على الهواء كان صعبًا للغاية، خاصة مع الحديث عن وقوع وفيات وإصابات جراء الحريق.

وأعرب عن حزنه إزاء ما حدث، داعيًا الله أن يرحم المتوفين ويمنح المصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ المواطنين من مخاطر الحوادث المفاجئة.