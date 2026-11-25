قال المستشار سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار للتجارة الخارجية، إنّ التعديلات التي أُعلنت على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، جاءت تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، والتكليفات الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس الوزراء بشأن التيسير على المستثمرين، موضحًا أنّ الحزمة تتضمن 48 تعديلًا تمس أكثر من 45 مادة، ما بين التعديل والإلغاء والاستحداث.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ من أبرز هذه التعديلات فتح المجال أمام المنشآت الفردية للتحول إلى أحد الأشكال القانونية للشركات، بعدما لم يكن هناك في السابق مسار إجرائي يسمح بانتقال المشروع بأصوله والتزاماته، إذ كان يتعين على صاحبه تصفية المشروع والدخول بأصوله في شركة جديدة، وهو ما كان يمثل إهدارًا لكيان قائم وقابل للنمو.

وأوضح أنّ هذا الإجراء السابق لم يكن منطقيًا، وكان يمثل قيدًا على المشروع الاستثماري، خاصة أنّ رغبة صاحب المنشأة الفردية في التحول إلى شركة تعني أنّ المشروع وصل إلى مرحلة من النضج والنمو تستدعي الانتقال إلى شكل مؤسسي، يسمح بدخول شركاء جدد وزيادة رأس المال والتوسع في النشاط ورفع الطاقة الإنتاجية.

وأكد عرفة أنّ التعديل الجديد يتيح للمشروع الاحتفاظ بأصوله والتزاماته وسابقة أعماله وعلامته التجارية، مع استمرار النشاط في شكله القانوني الجديد، مشيرًا إلى أنّ المشروع يمكنه الاستمرار بذات النشاط والرقم والسجل التجاري، دون انقطاع، مع انتقال العقود والتراخيص القابلة للنقل إلى الشركة بعد التحول.

وشدد على أنّ الهدف من هذه الخطوة هو عدم إجبار المستثمر على تصفية مشروع قائم لمجرد رغبته في تغيير شكله القانوني، بما يتيح له استكمال مسيرة النمو والتوسع، وإدخال شركاء وزيادة رأس المال والطاقة الإنتاجية، مع الحفاظ على الكيان الذي بناه بالفعل.