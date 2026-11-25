قال الكاتب الصحفي أحمد عبد الهادي، إنّ قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة بشكل كبير على الحريق الذي اندلع إثر اصطدام سيارة محملة بالمواد البترولية بالحاجز الخرساني على الطريق الدائري، موضحًا أنّ أعمال التبريد كانت جارية بعد السيطرة الجزئية على النيران.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الحادث وقع في منطقة القومية، وتحديدًا عند سلم عشرة في الوراق، في الجزء الفاصل بين الطريق الدائري ومدخل طريق الضبعة.

وأوضح أنّ سيارة المواد البترولية كانت تسير على الطريق الدائري، وعندما اتجهت إلى الطريق المؤدي إلى الضبعة اختلت عجلة القيادة في يد السائق، فاصطدمت بالحاجز الخرساني، وهو ما تسبب في اشتعال 10 سيارات كانت موجودة على الطريق، بمن فيها من أشخاص، مشيرًا إلى أنّ المواد البترولية بدأت في التسرب وهي مشتعلة عقب الاصطدام، ثم اندفعت إلى أسفل الطريق الدائري عبر سلم عشرة، في اتجاه منطقة الوراق.

وأشار عبد الهادي إلى أنّ العبوة انفجرت فور اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني، بعدما كان الطريق مفتوحًا أمامها وكانت تسير بقوة أثناء الدوران، لتبدأ المواد البترولية المشتعلة في إحراق السيارات المجاورة، وتمتد النيران إلى أسفل الطريق الدائري.

ولفت إلى أنّ قوات الحماية المدنية دفعت بأكثر من 18 سيارة إطفاء، من بينها سيارات الخزانات الضخمة التي تُستخدم في الحوادث الكبيرة، كما استعانت بسيارات إطفاء من مناطق مجاورة غير مخصصة للعمل في هذه المنطقة، من أجل الإسراع في السيطرة على الحريق.

وأضاف أنّ السيطرة تمت على الجزء السفلي من الطريق الدائري، في إطار طمأنة المواطنين واحتواء حالة الرعب التي سادت المنطقة، موضحًا أنّ الأحياء أبلغت شركات المياه والغاز والكهرباء لفصل المحولات الموجودة بالمنطقة بالكامل، كما غيّرت الإدارة العامة للمرور مسارات الطرق المؤدية إلى موقع الحادث، لمنع اقتراب السيارات والأشخاص من المنطقة، والحيلولة دون امتداد الحريق إلى محطات مولدات الكهرباء القريبة أو المنازل، خاصة في ظل وجود خطوط الغاز بالمنطقة.

وأكد أنّ المنازل لم تكن قريبة من موقع الحريق أعلى الطريق الدائري، وفقًا للمشاهد المتداولة، لكن حالة الهلع التي أصابت الأهالي جاءت نتيجة اشتعال النيران في سيارات كانت موجودة أسفل الطريق، وخشية السكان من اندفاع الأشخاص المصابين أو الموجودين في موقع الحادث نحو المنازل بسبب الذعر.

وشدد على أنّ الأهالي كان لهم دور كبير في التعامل مع الحادث منذ بدايته، إذ سارعوا إلى إنقاذ أشخاص من داخل السيارات وإخراجهم منها، ثم نقلوهم بسرعة عبر سلم عشرة الموجود في طريق الوراق، كما دفعوا السيارات القريبة التي تركها أصحابها وكانت لا تزال سليمة بعيدًا عن موقع الحريق، وذلك قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وأوضح أنّ سرعة وصول فرق الحماية المدنية من أعلى الطريق الدائري ومن أسفله، إلى جانب تدخل الأهالي، ساعدت في إحكام السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى.

وبشأن ما تردد عن وصول النيران إلى أسلاك الكهرباء، قال عبد الهادي إنّ الأحياء أبلغت شركات الكهرباء والغاز منذ بداية الحادث لفصل المحولات الموجودة بالمنطقة احترازيًا، قبل امتداد النيران إليها، مؤكدًا أنّ فصل محولات الكهرباء إجراء طبيعي يحدث عند اندلاع أي حريق، ويستمر لحين الانتهاء من الإخماد وعمليات التبريد، ثم تعود الكهرباء إلى طبيعتها.

وأشار إلى أنّ المنطقة كانت مغلقة بالكامل أمام حركة السيارات، وأنّ أكثر من 23 سيارة إسعاف وصلت إلى المواقع الداخلية أسفل الطريق الدائري، رغم الزحام الشديد في المنطقة، كما وصلت سيارات إسعاف إلى الجزء العلوي للمشاركة في إنقاذ المصابين.

وأوضح أنّ إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات المحيطة بموقع الحادث جاء لإبلاغها باستقبال حالات مصابة قادمة من المنطقة، والتأكد من استعدادها للتعامل معها بشكل عاجل، خاصة أنّ إصابات الحروق تحتاج إلى سرعة التدخل، وهو ما يمكن أن يحدث فارقًا في إنقاذ المصابين وتحسن حالتهم.

وأكد أنّ مشهد الحريق الكبير الذي ظهر في مقاطع الفيديو المتداولة جرى احتواؤه خلال فترة تتراوح بين 35 و40 دقيقة، موضحًا أنّ وصول قوات الحماية المدنية بكامل إمكاناتها ساعد على السيطرة على النيران بشكل كامل في أقل من 40 دقيقة، وإنهاء المشهد الذي بدا خطيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه المدة.