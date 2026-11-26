أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق يحتاج إلى مراجعة شاملة لطريقة اختيار المديرين الفنيين واللاعبين، مشيرًا إلى أن تكرار الأخطاء خلال السنوات الأخيرة يستوجب تحديث المنظومة الكروية داخل القلعة الحمراء.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "كل القرارات اللي بتتاخد داخل النادي الأهلي هدفها مصلحة النادي، والناس الموجودة بتعشق الأهلي وبتشتغل بشكل كبير عشان ترفع اسمه، لكن لازم نعرف إن تكرار نفس الأخطاء مش هينفع يستمر".

وأضاف: "إحنا بقالنا 3 سنين بنكرر نفس الكلام، ولازم يكون فيه تحديث في طريقة اختيار المدير الفني واللاعبين، واختيار عناصر تتناسب مع هوية النادي الأهلي".

وتابع: "أهم عنصرين واضح إن فيهم أخطاء هما اختيار المديرين الفنيين واختيار اللاعبين اللي مش مناسبين للأهلي، ومش معنى إن طريقة معينة نجحت من 10 أو 15 سنة إنها تنجح دلوقتي، لازم يكون فيه تحديث في طريقة الاختيار والتقييم".

وأوضح: "عملية اختيار اللاعبين محتاجة دراسة فنية كويسة، مش مجرد لاعب هداف الدوري المغربي أو لاعب أرقامه كويسة، لازم تدرس حالة اللاعب بشكل كامل قبل التعاقد معاه".

وأشار إلى تراجع الأداء الجماعي للفريق، قائلًا: "أنا ما ينفعش أجي في ماتش ألاقي 14 أو 15 لاعب كلهم وحشين، وما عندهمش أي نوع من الأفكار في الملعب، ده انهيار فني كامل، ولازم يكون فيه تحليل للحالة".

وأكمل: "عموتة أخد وقته في الإعداد، وكان عنده صلاحيات كبيرة، ومع ذلك الأداء لم يكن بالشكل المنتظر، وأنا مش بعذر اللاعبين لكن بحلل الحالة الفنية، ولازم يكون عندك إدارة فنية ناجحة تختار مدير فني مناسب لهوية الأهلي، ولاعبين مناسبين لطريقة لعب النادي".

وأضاف: "أنا مش مع الاستغناء عن إمام عاشور أو زيزو أو أي لاعب لمجرد إن فيه غضب من الجماهير أو هجوم على السوشيال ميديا، ومش كل ما يحصل تراجع في المستوى نقول بيعوا كل اللعيبة، فيه عوامل فنية وإدارية لازم تتراجع".

وأشار إلى وجود لاعبين لم يحصلوا على فرصتهم بشكل عادل، موضحًا: "فيه لاعبين اتظلموا الموسم ده، زي حسين الشحات ومحمد عبد الله وكباكا وغيرهم، ولازم يكون فيه تقييم فني عادل لكل العناصر".

وعن رحيل الحسين عموتة عن تدريب الأهلي، قال ضياء السيد: "عموتة مدرب كبير ومحترم، لكنه لا يناسب النادي الأهلي ولا طريقة الأهلي، وفيه مدربين ممكن ينجحوا في أماكن تانية لكن مش بالضرورة يناسبوا الأهلي".

واختتم: "ما ينفعش أفضل مستني 12 أو 13 ماتش عشان آخد قرار، لازم تكون عندك رؤية وتحليل فني من البداية، وتكون مستعد لاتخاذ القرار لو مفيش تطور، والتحديث الحقيقي إنك تعرف تاخد القرار في الوقت المناسب، وتتعلم من الأخطاء بدل ما تكررها".