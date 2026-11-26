نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تحت قيادة أشرف أنور رئيس المركز، 15 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 15 قيراطًا بمنطقة الدغيمات بنجع الشيخ منصور، كما تم تنفيذ حالتي إزالة لبناء دون ترخيص بناحيتي سفينة وعزبة حامد بإجمالي مساحة بلغت 140 مترًا.

وفي مركز نجع حمادي، أسفرت الحملة المكبرة التي استهدفت قرى السلامية والغربي بالسلامية والقصر، تحت إشراف حسين الزمقان رئيس المركز، عن إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 23 قيراطًا، وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية وقوة من مركز شرطة نجع حمادي.

كما شهد مركز قوص، تنفيذ حملة مكبرة بنطاق قرية خزام، بمنطقة العيايشا، بإشراف الدكتور علاء شاكر رئيس المركز، تمكنت من تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 15 ألفًا و380 مترًا، إلى جانب إزالة 5 طواحين و5 أحواض سيانيد مخصصة لأعمال التنقيب غير المشروع.

وفي السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز دشنا، بمتابعة خالد بهيج رئيس المركز، حملة إزالات مكبرة بقرية فاو قبلي وبمشاركة قوة من مركز شرطة دشنا، أسفرت عن تنفيذ 15 حالة إزالة تضمنت 9 حالات تعدٍ على أملاك خاصة و6 حالات تعدٍ على أملاك الري، في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وفي مركز أبوتشت، نفذت الوحدة المحلية لقرية القارة حملة مكبرة بإشراف سيد تمساح، رئيس المركز، أسفرت عن إزالة 21 حالة مخالفة، تضمنت 13 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 3224 مترًا، و7 حالات متغيرات مكانية بمساحة 1587 مترًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف حملات الإزالة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.



