تشير إحدى الدراسات إلى أن خفض تناول الملح إلى المستويات الموصى بها في الإرشادات يمكن أن يعزز بشكل كبير التأثيرات الوقائية للكلى لفئة جديدة من العلاجات لأمراض الكلى المزمنة.

وجد الباحثون أن خفض تناول الملح إلى الحد الأقصى الموصى به وهو حوالي ستة جرامات في اليوم يعزز آثار دواء مصمم لحماية الكلى لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة (CKD) والذين لديهم مستويات عالية من البروتين في بولهم - وهي علامة على تلف الكلى.

عند هذا المستوى المنخفض من تناول الملح، خفّض الدواء الضغط داخل وحدات الترشيح في الكليتين وقلّل من فقدان البروتين في البول. لم تُلاحظ هذه التأثيرات عندما تناول المشاركون نظامهم الغذائي المعتاد، والذي احتوى على أكثر من ضعف الكمية الموصى بها من الملح.

تشير النتائج إلى أن التغييرات الغذائية البسيطة يمكن أن تساعد في تحسين فعالية علاجات الكلى الناشئة، على الرغم من أن الخبراء يؤكدون على ضرورة إجراء دراسات أكبر وأطول أمداً لتحديد ما إذا كان هذا يترجم إلى تباطؤ في تطور المرض.

يُصيب مرض الكلى المزمن أكثر من واحد من كل عشرة أشخاص حول العالم، وقد يؤدي إلى فشل كلوي متفاقم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والوفاة المبكرة. ويُعدّ وجود كمية زائدة من البروتين في البول - المعروف باسم بيلة البروتين - مؤشراً هاماً على تلف الكلى، وعاملاً مُنبئاً بتطور المرض.

تُعدّ الأدوية المعروفة باسم مضادات مستقبلات الإندوثيلين (ERAs) علاجًا واعدًا لمرضى القصور الكلوي المزمن المصحوب بالبروتين في البول. مع ذلك، لا تزال المعلومات شحيحة حول كيفية تأثير العوامل الغذائية، مثل تناول الملح، على فعالية هذه الأدوية.

قام باحثون من جامعة إدنبرة بالتحقق مما إذا كان تقليل تناول الملح يمكن أن يعزز آثار هذه الأدوية في دراسة شملت 12 بالغًا مصابًا بمرض الكلى المزمن المصحوب بالبروتين في البول.

الملح

اتبع المشاركون نظامين غذائيين لمدة 14 يومًا: نظامهم الغذائي المعتاد، والذي يحتوي على حوالي 13.3 جرام من الملح يوميًا، ونظام غذائي منخفض الملح يحتوي على حوالي 6.3 جرام يوميًا، وهو قريب من المستويات الموصى بها. .

خلال كل فترة من فترات النظام الغذائي، تلقى المشاركون إما حقنة من دواء مضاد لمستقبلات الإندوثيلين يسمى BQ123، والذي يمنع مستقبلات الإندوثيلين-أ، أو دواءً وهميًا. وقام الباحثون بقياس ضغط الدم، ووظائف الأوعية الدموية، ووظائف الكلى، ومستويات البروتين في البول.

أدى الدواء إلى خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية في ظل كلا النظامين الغذائيين. ومع ذلك، لم يُلاحظ انخفاض في الضغط داخل نظام الترشيح الكلوي ومستوى البروتين في البول إلا عندما اتبع المشاركون نظامًا غذائيًا منخفض الملح.

لوحظ انخفاض مبدئي في معدل ترشيح الكلى أثناء تقليل تناول الملح. ويقول الباحثون إن هذا يعكس انخفاضًا في الضغط داخل وحدات الترشيح في الكلى، وليس دليلًا على تلف الكلى. ويضيفون أن تغيرات مماثلة قصيرة الأجل قد تحدث عند بدء تناول أدوية أخرى معروفة لحماية الكلى.

يقول الباحثون إن النتائج تشير إلى أن تقليل تناول الملح قد يكون إضافة مهمة للعلاج باستخدام مضادات مستقبلات الإندوثيلين.

ومع ذلك، يؤكدون على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كانت الفوائد نفسها تحدث مع مضادات مستقبلات الإندوثيلين الفموية المستخدمة في الممارسة السريرية وما إذا كانت تترجم إلى صحة كلوية أفضل على المدى الطويل.

قال الدكتور دان بو، الباحث السريري الرئيسي في معهد علوم الأعصاب وأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة إدنبرة: "لقد تمكنا، ولأول مرة، من إثبات أن الفوائد الكاملة لهذه الفئة من الأدوية على الكلى لم تظهر إلا عندما كان المشاركون يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الملح.. وهذا اكتشاف مهم لأنه يدل على أن ما يتناوله المرضى يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مدى فعالية علاجهم".