من محاولة إخفاء الأنف اليهودي في هوليوود خلال ستينيات القرن الماضي، إلى مواجهة ضغوط وانتقادات بسبب المواقف من إسرائيل والحرب في غزة اليوم، تتغير طبيعة الجدل حول الهوية اليهودية في الولايات المتحدة، بعدما انتقل من الملامح الجسدية والصور النمطية إلى المواقف السياسية والأخلاقية من الحرب الإسرائيلية على القطاع والاتهامات بارتكاب إبادة جماعية.

وتكشف شهادات كتاب ومثقفين يهود وإسرائيليين عن تحولات لافتة في المشهد الثقافي الأمريكي، حيث باتت العلاقة بإسرائيل، والموقف من العمليات العسكرية في غزة، موضوعاً حاضراً في النقاشات الأدبية والفنية، وسط اتهامات بالتمييز والإقصاء، وانقسامات بشأن حدود حرية التعبير والمقاطعة الثقافية.

من الأنف اليهودي إلى محاولات محو الهوية في هوليوود

قبل نحو 60 عاماً، واجه الممثل الأمريكي داستن هوفمان محاولات لإخفاء ملامحه اليهودية خلال بدايات مسيرته السينمائية، في وقت كانت فيه هوليوود تفرض صوراً نمطية على الممثلين اليهود، وتتعامل مع بعض ملامحهم باعتبارها عائقاً أمام أداء أدوار البطولة.

وفي سيرته الذاتية الجديدة «انظر إليّ»، كشف هوفمان، البالغ من العمر 89 عاماً، عن تعرضه لضغوط لتغيير شكل أنفه، بل إن والدته حاولت إقناعه بإجراء عملية تجميل عندما كان في الثانية عشرة من عمره.

واستعاد هوفمان تجربته خلال اختياره لبطولة فيلم «الخريج» عام 1967، عندما طلب المخرج مايك نيكولز من خبراء التجميل نتف حاجبيه وإخفاء رقبته بقميص ذي ياقة مرتفعة، إلى جانب محاولة معالجة شكل أنفه، حتى يبدو أكثر ملاءمة للشخصية التي يؤديها، وهي شاب بروتستانتي من عائلة ثرية في كاليفورنيا.

وقال هوفمان مستعيداً تلك اللحظة: «إنهم يحاولون محو ملامح يهوديتي من وجهي، وهذا لن يحدث».

ولم تقتصر معاناته على كواليس التصوير، إذ تحدث عن تعرضه للسخرية بسبب أنفه وطوله ولون بشرته، مشيراً إلى صعوبة التمييز بين النقد الفني والإهانات المرتبطة بمعاداة السامية.

غزة تنقل الجدل من الملامح إلى المواقف السياسية

لكن بعد عقود من تلك التجارب، لم يعد الجدل حول الهوية اليهودية في الولايات المتحدة مقتصراً على المظهر والانتماء الديني، بل أصبح يرتبط بصورة متزايدة بالمواقف السياسية من إسرائيل، خصوصاً بعد الحرب في غزة والاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية.

وفي مؤشر على هذا التحول، حظي كتاب المؤرخ الإسرائيلي عمر بارتوف، أستاذ دراسات الهولوكوست بجامعة براون، بعنوان «إسرائيل: ما الخطأ الذي حدث؟»، بمكانة بارزة بعدما أدرجته صحيفة «نيويورك تايمز» ضمن قائمة أفضل 100 كتاب لهذا العام.

ويكتسب هذا الاختيار دلالة خاصة بالنظر إلى خلفية بارتوف، الذي نشأ في أسرة صهيونية وخدم ضابطاً في الجيش الإسرائيلي، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز الأصوات الأكاديمية الإسرائيلية المنتقدة للحرب على غزة، ويعلن اقتناعه بأن ما ترتكبه إسرائيل في القطاع يرقى إلى الإبادة الجماعية.

وكان بارتوف قد نشر مقالاً في صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «أنا باحث في الإبادة الجماعية.. أعرف الإبادة الجماعية عندما أراها»، بعدما كان قد أبدى تحفظات على استخدام هذا التوصيف في نوفمبر 2023.

وأشاد محررو الصحيفة بكتابه، الذي يتناول التحولات السياسية والفكرية في إسرائيل، وكيف تحولت القومية الإثنية، وفقاً لتحليله، إلى أيديولوجية للدولة التي تأسست باعتبارها ملاذاً لليهود من الاضطهاد والتعصب.

أسماء يهودية بارزة تنضم إلى حركة ثقافية جديدة

وامتد الجدل إلى المؤسسات الأدبية والثقافية الأمريكية، حيث أعلن أكثر من 100 كاتب وفنان عن تأسيس منظمة جديدة تحمل اسم «PEN Writes US»، لتكون بديلاً لمنظمة «PEN America»، إحدى المؤسسات المعروفة بالدفاع عن حرية الكتابة والتعبير.

وتضم قائمة المؤسسين أسماء بارزة، من بينها الكاتب الحائز على جائزة بوليتزر بيرسيفال إيفريت، والكاتب تا-نِهيسي كوتس، والمصورة اليهودية نان غولدين، المعروفة بمواقفها المناهضة لإسرائيل.

ويأتي تأسيس المنظمة الجديدة على خلفية خلافات داخل الأوساط الأدبية بشأن المقاطعة الثقافية لإسرائيل، وما إذا كان استبعاد المؤسسات أو الأفراد المرتبطين بها يمثل موقفاً سياسياً مشروعاً أم شكلاً من أشكال التمييز.

وكان تقرير نشرته منظمة «PEN America» في يوليو الماضي، استناداً إلى مقابلات مع عشرات الكتاب اليهود والإسرائيليين، قد كشف عن شهادات تتعلق بتعرض بعضهم لضغوط مهنية بسبب هويتهم أو ارتباطهم بإسرائيل.

ومن بين هذه الشهادات، ما ذكرته الكاتبة ميغ كين، التي قالت إن وكيلاً أدبياً طلب منها حذف الإشارات اليهودية من رواية رومانسية كتبتها، وتغيير اسم إحدى الشخصيات من «يائيل» إلى «سو».

كما تحدث الكاتب الإسرائيلي إيتغار كيريت عن شعوره بالتهميش داخل إسرائيل وخارجها بسبب مواقفه اليسارية وهويته ككاتب إسرائيلي.

وأدت الخلافات بشأن الموقف من المقاطعة الثقافية إلى استقالة رئيس منظمة «PEN America» السابق، ديناو منغيستو، الذي اعتبر أن رفض المقاطعة قد يمثل انتهاكاً لحرية التعبير، ورأى أن المقاطعة نفسها يمكن أن تكون شكلاً من أشكال الحوار.

في المقابل، أعلنت المنظمة تخصيص 500 ألف دولار لدعم الكتاب والفنانين الفلسطينيين في غزة، إلى جانب تقديم مساعدات قانونية لناشطين مؤيدين للفلسطينيين يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة، ونشر تقرير بشأن تدمير المؤسسات والمكونات الثقافية في القطاع.

هل أصبحت إسرائيل معياراً للحكم على الهوية اليهودية؟

تكشف هذه التطورات عن مفارقة لافتة في مسار الهوية اليهودية داخل الولايات المتحدة؛ فبعد أن كان بعض اليهود يواجهون محاولات لإخفاء ملامحهم الجسدية لتجنب التنميط والتمييز، أصبح بعض الكتاب والفنانين يتحدثون اليوم عن ضغوط مرتبطة بمواقفهم من إسرائيل، سواء بسبب انتقادهم للحرب في غزة أو رفضهم للمقاطعة الثقافية.

لكن المشهد لا يعكس موقفاً موحداً داخل المجتمع اليهودي الأمريكي، بل يكشف عن انقسامات بين من يعتبرون دعم إسرائيل جزءاً من هويتهم وتضامنهم التاريخي، ومن يرون أن الانتماء اليهودي لا ينبغي أن يعني تأييد سياسات الحكومة الإسرائيلية أو الصمت إزاء ما يحدث في غزة.

وبين «الأنف اليهودي» الذي حاولت هوليوود إخفاءه في الماضي، والمواقف من إسرائيل التي أصبحت موضع جدل داخل المؤسسات الثقافية اليوم، تبدو الهوية اليهودية في أمريكا أمام مرحلة جديدة من الصراع على تعريف الانتماء وحدود التعبير عنه، في ظل استمرار تداعيات الحرب في غزة.