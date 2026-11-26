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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن حزمة من المساهمات لدعم مصابي حادث الطريق الدائري، في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على مساندة المتضررين وأسر الضحايا.

وتقدمت الشركة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث الأليم، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الشركة مضاعفة قيمة تبرعات عملائها من خلال محفظة WE Pay، لصالح الهلال الأحمر المصري ومستشفى أهل مصر ومستشفى الناس، بهدف تعزيز جهود دعم المصابين وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم.

كما تواصل المصرية للاتصالات مساهمتها في دعم جهود وزارة الصحة، من خلال توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات التي تستقبل المصابين، بما يعزز قدرتها على تقديم الرعاية الطبية اللازمة.