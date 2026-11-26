أحيا الرابر المصري مروان بابلو حفلًا غنائيًا ضخمًا واستثنائيًا على مسرح النخيل بالعاصمة العراقية بغداد، في أول ظهور غنائي له بالعراق، وسط حضور جماهيري كامل العدد تجاوز 5 آلاف متفرج، في ليلة جمعت بين الأجواء الموسيقية الحماسية والمواقف الإنسانية والعروض البصرية المبهرة.

وشهدت بداية الحفل موقفًا إنسانيًا لافتًا، حيث حرص مروان بابلو على تقديم التعازي لأسر ضحايا حادث الدائري، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وطالب الجمهور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا، في لفتة حظيت بتفاعل وتضامن كبيرين من الجمهور العراقي، الذي شاركه لحظة الحداد تقديرًا للضحايا والمصابين.

وامتد الموقف الإنساني لبابلو إلى احتفالات عيد ميلاده، إذ رفض إقامة أي مظاهر للاحتفال بهذه المناسبة، تضامنًا مع ضحايا الحادث والمصابين، مفضلًا تأجيل الاحتفال الشخصي ومشاركة أسر الضحايا مشاعر الحزن والتعاطف.

وعلى الجانب الفني، قدم بابلو مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا وانتشارًا واسعًا، من بينها «غابة» و«الجميزة» و«كارما» و«فولكلور» و«ديفا» و«سندباد» و«شوفت كلام» و«فليكسين» و«جبفيلوس» و«مسرحية» و«ليالي» و«ما تهمشي» و«ما تفتيش» و«101» و«بونو» و«بربري» و«ديناميت» و«المبدأ»، وسط تفاعل جماهيري كبير، حيث ردد الحاضرون كلمات أغانيه وشاركوه أجواء الحفل طوال فقراته.

وشهد الحفل مشاركة أحمد جمال، مصمم ومنسق عروض الألعاب النارية والمؤثرات الخاصة «Fireworks»، الذي قدم مجموعة من العروض النارية والبصرية المبهرة، في تجربة لافتة على مسرح الحفل بالعراق، أضفت أجواءً من الحماس والإبهار على الفقرات الموسيقية، وحظيت بإعجاب وتفاعل الحضور.

وجاء الحفل بتجهيزات إنتاجية وتقنية متكاملة، جمعت بين المؤثرات الصوتية والبصرية والإضاءة والعروض النارية، لتقديم تجربة موسيقية استثنائية تليق بالجمهور العراقي، وتعكس حجم الاستعدادات الخاصة بأول ظهور لمروان بابلو في بغداد.

ولاقى الحفل رواجًا واسعًا وصدى كبيرًا، مع تداول أجوائه ومقاطع من فقراته عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليشكل محطة مهمة في مشوار مروان بابلو الغنائي، وبداية مميزة لتواصله المباشر مع جمهوره في العراق.

الحفل تجربة إنتاجية مميزة على مسرح النخيل، وسط حضور جماهيري تجاوز 5 آلاف متفرج، واحتفاء لافت بأول حفلات الرابر المصري في العاصمة العراقية.