كشف حمادة السيد، عن أسباب اعتذاره عن تولي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه اتخذ قراره لرفع الحرج عن سامي قمصان.

وقال حمادة السيد، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI»: «اعتذرت عن عدم تولي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي، رغبة مني في رفع الحرج عن سامي قمصان، وأبلغته باعتذاري عن عدم قبول المهمة».

وأضاف: «تواصلت مع إدارة نادي المقاولون العرب قبل عقد الجلسة، وأبدت الإدارة رغبتها في استمراري مع النادي، كما أبلغت سامي قمصان برغبتي في مواصلة عملي داخل نادي المقاولون العرب».