طرح الإعلامي شريف عامر تساؤلات بشأن المسؤوليات القانونية والجهات المعنية بحادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن التعامل مع الكوارث لا يجب أن يقتصر على التعزية والتسليم بالقدر، وإنما يتطلب فهم أسباب الحادث ومراجعة الإجراءات والقوانين لمنع تكراره.

شريف عامر يفتح ملف المسؤولية عن حريق الوراق: مين المسؤول؟

وقال عامر، خلال برنامجه «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن الإنسان قد يشعر بالقوة، لكنه في الحقيقة كائن هش وضعيف، ويمكن أن تتغير حياته في لحظة، موضحًا أن القوة الحقيقية تكمن في اتخاذ الإجراءات التي تمنع وقوع الأزمات والكوارث.

وأضاف: «مش كفاية نقول قدر الله وما شاء فعل.. لازم نفهم إيه اللي حصل»، مشيرًا إلى أن هناك طريقتين للتعامل مع الكوارث؛ الأولى التعامل المعتاد مع الحوادث ثم القول «قدر الله وما شاء فعل»، وهي عبارة صحيحة ولا يمكن الاعتراض على القدر، أما الثانية فتتمثل في طرح الأسئلة الحقيقية والتعامل مع أسباب الحادث بشكل شامل.

وتساءل الإعلامي عن عدد القوانين والهيئات المسؤولة عن السيارة التي تسببت في الحادث، والقرارات والاستثناءات المتعلقة بنقل المواد الخطرة أو سير الشاحنات الكبيرة، مطالبًا بمراجعة منظومة المسؤوليات والاشتراطات المنظمة لهذا النوع من المركبات.

وتابع أن الشاب المتسبب في الحادث جرى التحفظ عليه وحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع فحص مدى تعاطيه المواد المخدرة، لافتًا إلى أن مسؤولية الحكومة والمؤسسات والمجتمع تتمثل في حماية بقية المواطنين من تكرار مثل هذه الجرائم والتصرفات، إلى جانب تقديم الدعم لأسر الضحايا.

وأشار إلى أن ضحايا الحادث كانوا في لحظة يمارسون حياتهم الطبيعية، وكان من الممكن أن يكونوا أسرة كاملة، أو أمًا عائدة من عملها، أو أبًا في طريقه للعودة إلى أطفاله، وهو ما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي خلفها الحادث.

وأكد عامر ضرورة مراجعة الطريق الدائري نفسه، من خلال إعادة النظر في ارتفاع السور، ودراسة تخصيص حارة للنقل الثقيل والمركبات التي تنقل المواد الخطرة على امتداد الطريق، معتبرًا أن هذه التساؤلات ضرورية ويجب أن تتعامل معها الحكومة بشكل كامل.

وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، التي يُطلق عليها في بعض الدول وصف «الحادث المستحيل»، مؤكدًا أن الإجراءات التي بدأت عقب الحادث لتقديم العلاج والرعاية للمصابين محل تقدير، لكن المطلوب أيضًا هو استكمالها بإجراءات وقائية تضمن سلامة المواطنين.