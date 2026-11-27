تتصدر أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل اهتمامات الموظفين والطلاب والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة ومناطق شرق القاهرة، خاصة مع توفير أنظمة اشتراك متنوعة تتيح تخفيضات تصل إلى 50% على قيمة الرحلات، بما يساعد الركاب على تقليل نفقات الانتقال والاستفادة من وسيلة نقل جماعي حديثة وسريعة.

وتتنوع الاشتراكات بين الأسبوعية والشهرية والربع سنوية، وفقا لعدد المناطق والمحطات التي يرغب الراكب في استخدامها، كما تتوافر تذاكر الرحلات العادية ونصف التذاكر للفئات المستحقة، إلى جانب مكاتب لاستخراج الاشتراكات داخل محطات المونوريل.

أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل 2026

توفر منظومة مونوريل شرق النيل 3 أنظمة للاشتراكات، تختلف أسعارها بحسب عدد المحطات وفترة الصلاحية وعدد الرحلات المتاحة، وجاءت الأسعار كالتالي.

أسعار الاشتراك الأسبوعي

يتيح الاشتراك الأسبوعي 14 رحلة، وتصل مدة صلاحيته إلى 14 يوما، وتبلغ أسعاره:

منطقة واحدة تشمل 5 محطات: 140 جنيها.

منطقتان تشملان 10 محطات: 280 جنيها.

3 مناطق تشمل 15 محطة: 385 جنيها.

4 مناطق تشمل الخط بالكامل بواقع 22 محطة: 560 جنيها.

اشتراكات مونوريل

أسعار الاشتراك الشهري

يمنح الاشتراك الشهري الراكب 60 رحلة، بصلاحية تصل إلى 60 يوما، وتأتي أسعاره على النحو التالي:

منطقة واحدة تشمل 5 محطات: 600 جنيه.

منطقتان تشملان 10 محطات: 1200 جنيه.

3 مناطق تشمل 15 محطة: 1650 جنيها.

4 مناطق تشمل الخط بالكامل بواقع 22 محطة: 2400 جنيه.

أسعار الاشتراك الربع سنوي

يتيح الاشتراك الربع سنوي 180 رحلة، وتصل مدة صلاحيته إلى 180 يوما، وتبلغ قيمته وفقا لعدد المناطق:

منطقة واحدة تشمل 5 محطات: 1800 جنيه.

منطقتان تشملان 10 محطات: 3600 جنيه.

3 مناطق تشمل 15 محطة: 4950 جنيها.

4 مناطق تشمل الخط بالكامل بواقع 22 محطة: 7200 جنيه.

وتوفر أنظمة الاشتراكات تخفيضا يصل إلى 50% مقارنة بتكلفة الرحلات العادية، بما يمنح الموظفين والطلاب الذين يستخدمون المونوريل بصورة متكررة فرصة لتقليل مصروفات التنقل.

اشتراكات مونوريل

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك مونوريل شرق النيل

يتطلب استخراج اشتراك مونوريل شرق النيل تقديم صورة حديثة وسارية من بطاقة الرقم القومي، ثم التوجه إلى أحد مكاتب استخراج الاشتراكات بالمحطات وتقديم المستندات المطلوبة.

ويختار الراكب نظام الاشتراك المناسب له وفقا لعدد المناطق والمحطات التي يحتاج إلى التنقل بينها، وفترة الاستخدام التي تناسب طبيعة تحركاته اليومية.

أماكن استخراج اشتراكات مونوريل شرق النيل

يمكن للمواطنين استخراج الاشتراكات من خلال شبابيك صرف التذاكر المخصصة لهذه الخدمة داخل محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.

وتمتد المرحلة الأولى من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 16 محطة، بما يتيح للركاب الحصول على الاشتراكات من المحطات المتاحة على مسار الخط.

اشتراكات مونوريل

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

تختلف أسعار التذاكر العادية وفقا لعدد المناطق والمحطات التي يقطعها الراكب، وجاءت الأسعار المحددة كالتالي:

منطقة واحدة تشمل 5 محطات: 20 جنيها.

منطقتان تشملان 10 محطات: 40 جنيها.

3 مناطق تشمل 15 محطة: 55 جنيها.

4 مناطق تشمل الخط بالكامل بواقع 22 محطة: 80 جنيها.

أسعار نصف تذكرة مونوريل شرق النيل

تتوفر تذاكر بنصف السعر للفئات المستحقة، ومن بينها كبار السن فوق 60 عاما وذوو الاحتياجات الخاصة، وفقا للأسعار التالية:

منطقة واحدة تشمل 5 محطات: 10 جنيهات.

منطقتان تشملان 10 محطات: 20 جنيها.

3 مناطق تشمل 15 محطة: 30 جنيها.

4 مناطق تشمل الخط بالكامل بواقع 22 محطة: 40 جنيها.

اشتراكات مونوريل

محطات مونوريل شرق النيل

تضم المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل 16 محطة، تبدأ من محطة المشير طنطاوي وتنتهي بمحطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي:

1. المشير طنطاوي.

2. وان ناينتي.

3. المستشفى الجوي.

4. النرجس.

5. المستثمرين.

6. اللوتس.

7. جولدن سكوير.

8. بيت الوطن.

9. مسجد الفتاح العليم.

10. الحي R1.

11. الحي R2.

12. المال والأعمال.

13. مدينة الفنون والثقافة.

14. الحي الحكومي.

15. مسجد مصر.

16. مدينة العدالة.

ربط مونوريل شرق النيل بأتوبيسات العاصمة الإدارية

تتكامل خدمات المونوريل داخل العاصمة الإدارية الجديدة مع منظومة النقل الجماعي، من خلال ربط محطة الحي الحكومي بأتوبيسات شركة أكتا، لنقل الركاب إلى مقار الوزارات والمناطق السكنية والحكومية المختلفة.

وتستهدف هذه المنظومة تسهيل انتقال الموظفين والزوار من محطة المونوريل إلى وجهاتهم داخل العاصمة، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما يدعم التوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة.