سجل أكبر أعيرة الذهب استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم السبت 28-11-2026 علي مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لعيار 24

وجاء آخر تحديث لأكبر أعيرة الذهب وهو من ور عيار 24 الأغلى قيمة 6617 جنيها للشراء و 6560 جنيها للبيع .

استقر سعر الذهب في تعاملات صباح اليوم

الذهب ثابت

وثبت سعر الذهب في الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية وسط ترقب داخل أسواق المعدن الأصفر.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5790 جنيها .

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيها في المتوسط على مستوي محلات الصاغة .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6617 جنيها للشراء و 6560 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6065 جنيها للشراء و 6013 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5790 جنيها للشراء و 5740 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4962 جنيها للشراء و 4920 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3860 جنيها للشراء و 3826 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3627 دولار للشراء و 3626 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.32 ألف جنيه للشراء و 45.92 ألف جنيه للبيع.

الذهب في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليومبعد هبوطها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا، مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة التوقعات بإقدام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة.

وذكرت منصة "ماركت ووتش" لأسواق المال العالمية، أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3,591.37 دولارًا للأوقية، بعدما هبط لفترة وجيزة يوم الأربعاء دون مستوى 3,500 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 3,589.50 دولار، وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 41.88 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1,303.58 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.7% إلى 885 دولارًا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى شركة تيستي لايف: "يقوم المستثمرون بتغطية مراكز البيع قبيل عطلة أمريكية كبرى، وهو ما يقود تحركات أسعار الذهب اليوم”.

وأضاف أن الذهب لا يزال يتعرض للبيع لجمع السيولة النقدية في ظل حساسية السوق للمعنويات والعزوف عن المخاطر.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية أن الاقتصاد نما خلال الربع الثالث بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات الأولية، بينما ارتفع التضخم مجددًا في أكتوبر، ما عزز توقعات رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل ومرة أخرى في أوائل عام 2027.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة آخر مرة في سبتمبر الماضي.

وأظهر مسح أجراه مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن النمو الاقتصادي استمر بوتيرة “طفيفة إلى معتدلة” في معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، في حين ظل التضخم مرتفعًا بصورة مستمرة وارتفعت مستويات التوظيف.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا، ما يقلل جاذبيته بالنسبة إلى المستثمرين.