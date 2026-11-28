قررت جهات التحقيق، حبس 3 الأشخاص بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التحريض على الفجور وقيام أحدهم بالرقص بملابس نسائية بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 الأشخاص) بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التحريض على الفجور وقيام أحدهم بالرقص بملابس نسائية بما يتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وضبط بحوزتهم (4 هواتف محمولة ، جهاز "لاب توب" "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") .

وبمواجهته إعترفوا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.