كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الجزارين بذبح الماشية وختم اللحوم بختم مزور بالقليوبية.

ختم اللحوم بختم مزور بالقليوبية

بالفحص تنسيقاً والجهات المعنية، أمكن تحديد محل الجزارة المشار إليه بمقطع الفيديو "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وتم ضبط المدير المسئول، مقيم بنطاق محافظة القليوبية، وعثر بحوزته على معدات ختم اللحوم غير الرسمية التى يتم استخدامها فى ختم الذبائح خارج المجازر الرسمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق المحل المشار إليه.