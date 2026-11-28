أكد الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح أن قرار الحكم المغربي بإلغاء الهدف الذي سجله أحمد شريف لصالح الزمالك في شباك الأفريقي التونسي، بالدقيقة 34، كان قرارًا سليمًا نظرا لتسلل اللاعب.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تحمع بين فريقي الزمالك والأفريقي التونسي بتقدم المارد الأبيض بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ستادالقاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف شيكو بانزا في الدقيقة الرابعة بعد كرة عرضية لصالح الزمالك إلى داخل منطقة الجزاء على رأس أحمد شريف، الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى شيكو بانزا ويسددها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 26، نجح عدي الدباغ في تنفيذ تصويبة رائعة من يمين منطقة الجزاء، ولكن لن يحالفه الحظ لترتطم بالعارضة.

وشهدت الدقيقة 35 هدفاً ملغىلصالح الزمالك عن طريق أحمد شريف بداعي التسلل.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولة الأفريقي التونسي شن الهجمات وإحراز هدف التعادل في شباك الزمالك، ولكن تصدى لها دفاع المارد الأبيض، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي"الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – آدمكايد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – أحمد شريف – عدي الدباغ.







