نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1859 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، على السماح للمواطنين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، دون التخلي عن الجنسية المصرية.

وضمت القائمة مواطنين حصلوا على إذن بالتجنس بجنسيات 12 دولة، هي ألمانيا وفرنسا وسريلانكا وتركيا وسويسرا والنمسا والسودان وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وشملت القائمة 7 مواطنين مأذونًا لهم بالحصول على الجنسية الألمانية، ومواطنة واحدة بالجنسية الفرنسية، وطفلًا بالجنسية السريلانكية، ومواطنًا بالجنسية التركية، وآخر بالجنسية السويسرية، ومواطنًا بالجنسية النمساوية، ومواطنين بالجنسية السودانية، ومواطنين بالجنسية الإيطالية، ومواطنًا بالجنسية البريطانية، ومواطنًا بالجنسية البلجيكية، ومواطنًا بالجنسية الأمريكية، ومواطنين بالجنسية الكندية.

وضع قانون الجنسية المصرية عدة حالات للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

الحالات

حيث نصت المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

ويجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

وطبقا للقانون ، لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.