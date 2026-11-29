استضاف مركز العبور للتنمية الشبابية ببني سويف فعاليات ملتقى «توظيف مصر Tawzeef Masr»، بمشاركة شركات من مختلف قطاعات سوق العمل، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز فرص حصولهم على وظائف لائقة.

وافتتح الوزير جوهر نبيل فعاليات الملتقى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى الانتقال من مرحلة التدريب والتأهيل إلى توفير فرص توظيف فعلية، من خلال إتاحة التواصل المباشر بين الشباب ومسؤولي التوظيف، والتعرف على الوظائف المتاحة ومتطلباتها في مختلف التخصصات.

أُقيم الملتقى تحت إشراف ناصر رمضان، وكيل المديرية للشباب، ورحاب صلاح، مدير إدارة تمكين الشباب، وفايز إبراهيم، منسق عام التدريب بالتعاون، وهاني ناجي، مدير إدارة شباب وسط، وجمال عزوز، مدير مركز العبور للتنمية الشبابية.

ومن جهته، أوضح هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، خلال تفقده الملتقى، أن مشاركة الشركات تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل متنوعة، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في تنظيم ملتقيات التوظيف ومبادرات التأهيل المهني؛ بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأضاف الجبالي أن الوزارة تضع ملف التمكين الاقتصادي للشباب وتوفير فرص العمل الحقيقية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن ملتقيات التوظيف تمثل إحدى الأدوات المهمة لربط الشباب مباشرة بسوق العمل، وفتح قنوات تواصل فعالة بينهم وبين مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وشهد الملتقى إقبالًا من الشباب الباحثين عن فرص عمل، حيث أتاحت مشاركة الشركات فرصة لإجراء المقابلات الشخصية والتقدم للوظائف، بما يعزز فرص التشغيل والاستقرار المهني.

وشارك في تنظيم الملتقى مسؤولو التوظيف ببني سويف، محمود هارون، وطارق نور، ومصطفى أبو العنين، وأميرة فاروق، إلى جانب الكيانات الشبابية «سند شباب الصعيد»، و«شباب الوطن»، و«شباب يدير شباب YLY»، و«شباب قادرون».