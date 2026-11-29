قادَت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة لرفع الإشغالات والتعديات ومخلفات الهدم والرتش بمنطقتي كفر سعد والمنطقة الشمالية بمدينة بنها، أسفرت عن رفع نحو 9 آلاف طن من المخلفات، وهدم عدد من العشش المخالفة المستخدمة في تجميع وتشوين المخلفات، وذلك بتكليفات من الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وفي إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشوارع والمناطق السكنية.

جاءت الحملة بحضور المحاسب وليد محمد الشهاوي، رئيس مدينة ومركز بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، من بينهم العميد محمود فيصل مدير المرافق، والعقيد محمد حسين وكيل المرافق، والمقدم حازم خيال، والعقيد عبد العليم حسن مأمور قسم أول بنها، والرائد محمد مصطفى، والرائد عبد الرحمن زكريا، والنقيب رقية يسري من قوة قسم أول بنها، إلى جانب قوات الأمن والمرور والحماية المدنية.

وشارك في الحملة إبراهيم سعيد وعماد طبل، نائبا رئيس المدينة، ومدير إدارة الإشغالات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بمجلس المدينة، ومنها النظافة والكهرباء.

واستهدفت الحملة رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وإزالة العشش المخالفة المستخدمة في تشوين المخلفات، والتعامل مع بؤر تراكم مخلفات الهدم والرتش، حيث تم رفع 9 آلاف طن من المخلفات، في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة، والحفاظ على البيئة، وتيسير حركة المواطنين.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة مواصلة تنفيذ تكليفات محافظ القليوبية، واستكمال رفع المخلفات المتراكمة ومخلفات الهدم والرتش بالمنطقة، مع إعداد خطة زمنية محددة للتخلص من كافة التراكمات ونقلها إلى مواقع التخلص النهائي المعتمدة، بما يضمن عدم تجدد بؤر المخلفات مرة أخرى.



تأتي الحملة في إطار استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القليوبية، للتصدي الحاسم للإشغالات والتعديات، ورفع كفاءة منظومة النظافة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة المظهر الحضاري بمدينة بنها.