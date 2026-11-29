عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر اجتماعًا موسعًا لمناقشة احتياجات القطاعات والإدارات المختلفة، ومتابعة متطلبات تطوير منظومة العمل وتحسين كفاءة التشغيل، برئاسة المهندس فرج عثمان علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور رؤساء القطاعات ومديري العموم.

وشهد الاجتماع استعراض الاحتياجات الفعلية للقطاعات والإدارات، خاصة ما يتعلق بالمعدات والآليات وقطع الغيار، بما يدعم كفاءة التشغيل ويضمن استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، وفقًا لمتطلبات العمل وخطط الشركة.

كما ناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة الأداء، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات، إلى جانب مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتوظيف آلياته في تحسين سير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين الإدارات المختلفة، والعمل على توفير متطلبات التشغيل بما يسهم في دعم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر.