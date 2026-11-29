عقدت أمانة الثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة العمل والأنشطة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، برئاسة الدكتورة علياء ماهر، أمينة الأمانة، وبتوجيهات الأستاذ محمد إبراهيم الصادق، أمين الحزب بالمحافظة، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عمران، أمين التنظيم، وبحضور أعضاء الأمانة.

وتطرق الاجتماع إلى بحث آليات تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية خلال المرحلة المقبلة، ووضع تصور للفعاليات والمبادرات التي تستهدف اكتشاف المواهب ودعم المبدعين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المجالات الثقافية والفنية، بما يتيح فرصًا أكبر أمام أصحاب المواهب لإبراز قدراتهم.

كما ناقش أعضاء الأمانة سبل إعداد خطة متكاملة للأنشطة المقبلة، تستهدف مختلف الفئات المجتمعية، مع الاهتمام بالمواهب الشابة وتشجيعها على المشاركة في الفعاليات التي تسهم في تنمية القدرات الإبداعية وإثراء المشهد الثقافي والفني بمحافظة الأقصر.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود حزب مستقبل وطن لتفعيل دور الأمانات النوعية، وتنظيم أنشطة ومبادرات مجتمعية تسهم في دعم المواهب وتعزيز الحضور الثقافي والفني بالمحافظة.