في إطار استراتيجية حزب حماة الوطن لتعزيز دوره المجتمعي والتنموي، وتوسيع نطاق الخدمات والمبادرات المقدمة للمواطنين، افتتح الحزب مقر أمانته بمحافظة القليوبية، بحضور عدد من قيادات الحزب والشخصيات التنفيذية والبرلمانية، وذلك في ضيافة النائب سمير محمد البيومي، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية.

وشهد الافتتاح حضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والنائب الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب محمود مرسي وعدد كبير من نواب الحزب .

وعلي هامش الاحتفالية افتتح وتفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مبادرة «باب رزق» بمدينة قها، وذلك في إطار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتوفير الأدوات والمعدات ومستلزمات العمل التي تساعدهم على بدء مشروعاتهم الخاصة وتوفير مصادر دخل لهم ولأسرهم.

ويأتي افتتاح المقر الجديد تأكيدًا على توجه الحزب نحو تعزيز تواجده التنظيمي والمجتمعي بالمحافظات، وتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير منصة مؤسسية لاستقبال مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، تتبنى أمانة الحزب بمحافظة القليوبية مجموعة من المبادرات غير التقليدية التي تستهدف الانتقال بالعمل المجتمعي من تقديم المساعدات والإعانات المؤقتة إلى توفير مصادر رزق مستدامة وفرص عمل حقيقية، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والشباب والفئات الأكثر احتياجًا.

وتتصدر هذه المبادرات مبادرة «باب رزق»، التي تستهدف توفير عدد كبير من الأدوات والأجهزة والمعدات الإنتاجية، من بينها ماكينات الخياطة والثلاجات والمبردات، بهدف مساعدة الشباب والفتيات والأسر الأولى بالرعاية على إقامة مشروعات صغيرة وتوفير مصادر دخل دائمة، بما يعزز قدرتهم على الاعتماد على الذات وتحسين مستوى معيشتهم.

كما أطلقت الأمانة مبادرة تعليمية تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور، ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية، من خلال تدشين منصة تعليمية تضم نخبة من المعلمين المتخصصين في مختلف المواد الدراسية، لتوفير محتوى تعليمي متميز ومساعدة الطلاب على التحصيل والتفوق والنجاح.

وامتد دور الأمانة إلى دعم الفلاح المصري ومساندة القطاع الزراعي، حيث تعامل الحزب مع أزمة نقص مياه الري التي عانى منها عدد كبير من المزارعين بالوحدة المحلية بقطاع المنيرة، والتي كانت تهدد بتلف المحاصيل الزراعية وتكبيد الفلاحين خسائر اقتصادية كبيرة، فضلًا عن تأثيراتها المحتملة على حياة أكثر من 50 ألف مواطن بالمنطقة. وتحرك الحزب لحل المشكلة من جذورها من خلال توفير ماكينات رفع مياه كهربائية، الأمر الذي ساهم في إنهاء الأزمة وعودة مياه الري إلى الأراضي الزراعية واستعادة النشاط الزراعي بالمنطقة.

وفي سياق متصل، وانطلاقًا من إيمان الحزب بأهمية التواصل المجتمعي وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين أعضائه وأبناء المحافظة، جاءت رؤية إنشاء نادٍ اجتماعي لحزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، بجوار المقر الرئيسي للأمانة، في تجربة تستهدف تقديم نموذج متكامل للأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية والخدمات العامة، بما يوفر مساحة للتواصل والتفاعل ويعزز روح المشاركة والانتماء.

وأكدت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير آليات العمل الحزبي والمجتمعي، والانتقال من الدور التقليدي إلى دور أكثر فاعلية وتأثيرًا في حياة المواطنين، من خلال مبادرات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج ملموسة ومستدامة، وتضع احتياجات المواطن في مقدمة أولويات العمل.

ويؤكد الحزب استمرار جهوده في دعم المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل دوره في مختلف الملفات الخدمية والتنموية، بما يتماشى مع توجهاته نحو بناء مجتمع أكثر إنتاجًا وتكافلًا، وترسيخ مفهوم العمل الحزبي المرتبط باحتياجات الشارع المصري.