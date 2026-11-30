سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2026 في البنوك

أسعار الدولار اليوم

وسجل البنك الأهلي الكويتي 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاثنين في البنوك قبل مستهل التعاملات.

سعر صرف الدولار

وسجل بنك نكست 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

وسجل بنك قناة السويس 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

وسجل بنك بيت التمويل الكويتي 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في المصرف المتحد 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

و صل سعر صرف الدولار اليوم الإثنين في المصرف العربي الدولي 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

اما في بنك مصر فسجل الدولار 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المصري الخليجي 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل سعر الدولار في 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل بنك التنمية الصناعية 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل بنك إتش إس بي سي 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل البنك العربي الأفريقي الدولي 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل بنك قطر الوطني 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل بنك كريدي أجريكول 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وسجل بنك العقاري المصري العربي 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي الأول مصر 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي التجاري 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

وسجل بنك التعمير والإسكان 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 54.52 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع.