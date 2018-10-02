شوقي يشهد انطلاق بطولة كرة القدم الخماسية لـ ذوي الاحتياجات الخاصة

انطلقت اليوم بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ، البطولة العربية لكرة القدم الخماسية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري ونظيره البحريني.



تأتي البطولة ضمن فعاليات الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس التربية الخاصة والدمج، والذي افتتحه مساء أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ووزير التربية والتعليم البحريني وعدد من المسئولين والسفراء.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة حتى يوم 4 أكتوبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.