ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

شوقي يشهد انطلاق بطولة كرة القدم الخماسية لـ ذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:08 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
انطلقت اليوم بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ، البطولة العربية لكرة القدم الخماسية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري ونظيره البحريني.

تأتي البطولة ضمن فعاليات الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس التربية الخاصة والدمج، والذي افتتحه مساء أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ووزير التربية والتعليم البحريني وعدد من المسئولين والسفراء.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة حتى يوم 4 أكتوبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على زيادة اتفاقية المساعدة الأمريكية لمصر إلى 124 مليون دولار

إيهاب جلال يقترب من تدريب الإسماعيلى

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

كبرى شركات المقاولات التركية تعلن إفلاسها

5 معلومات لا تفوتك عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف المهمة

الخليفي يسعى لشراء وفاق سطيف

نديم حميد الشاعري مفاجأة ألبوم عمرو دياب الجديد 2018 كل حياتي

مبروك عطية: مستعد للعمل بالتمثيل لكن بأجر أعلى من عادل إمام.. فيديو

وزير صحة سابق: قانون التجارب السريرية يعرض المريض على أنه حقل تجارب

محمد صلاح ينشر صورة جديدة له

حلمي بكر عن ألبوم عمرو دياب الجديد كل حياتي: الغناء أصبح فقيرا وليس هادفا

خالد بيومي يبدى اندهاشه من قائمة المنتخب في معسكر سوزيلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

شوقي علام: 60 دولة تشارك بمؤتمر دور الإفتاء بالعالم.. فيديو
المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو
تعرف على حقيقة بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.. فيديو
تعرف على الملتحقين بمبادرة محو أمية اللغة الإنجليزية.. فيديو
مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟