ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ثقافة جنوب سيناء تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:17 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بفرع ثقافة جنوب سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الثقافي، ونظمت حفلا ثقافيا فنيا بمركز شباب طور سيناء العاصمة.

بدأت الفعاليات بمحاضرة ثقافية بعنوان " ذكرى العبور " ألقاها الشاعر محمد جمال أمين، والذى تناول خلالها أسباب الاحتفاء بذكرى النصر ، مؤكدًا على أن الإنتماء للوطن هو أعلى أشكال الانتماء والوطنية، كما تناول أهمية اتباع المنهج العلمى والاستراتيجيات الحديثة فى إدارة الحروب، أعقبه أمسية شعرية، ألقى خلالها الشاعر سلام مدخل قصيدة بعنوان عودة طابا.

كما ألقى الشاعر حازم المرسي رباعيات في حب مصر وقصيدة صورة شهيد، كما تحدث الشاعر فؤاد محمد عن انتصارات أكتوبر المجيدة، واختتم الحفل بعرض فنى لفرقة كورال أطفال طور سيناء ، وتقديم مجموعة من الأغاني الوطنية منها وطنى الأكبر وفاصل من الإنشاد الديني.

ترشيحاتنا

فوزي: غرامة الـ500 جنيه على مقاطعي الانتخابات ستطبق بعد حصر الأسماء..صور

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

القوات المسلحة: ضبط طائرة بدون طيار لمراقبة القوات في سيناء .. وتدمير 28 سيارة قبل اختراقها للحدود الغربية .. فيديو

وفاة الممثلة السورية دينا هارون عن عمر 44 عاما

مشروبات تخسيس البطن .. بسرعة لا تتوقعيها

خالد عكاشة: عشماوي تورط في كثير من العمليات الإرهابية.. فيديو

سر تكتم دياب على حفل زفافه وتجاهل دعوة النجوم

قهوجي يقتل ابنه المعاق ويبني فوق جثته مصطبة أسمنتية بغرفة في الجيارة

باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية ..فيديو

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

سقوط زوجة وابنتي شريك الإرهابي هشام عشماوى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرة لطلاب الجامعة العمالية لعودة نظام الـ 4 سنوات.. شاهد

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا وهدد بتفجير نفسه.. صور

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

فيديو

المستشار أحمد أبو العزم يكشف أهداف المؤتمر الدولي لمجلس الدولة
ملكة جمال مصر تكشف لـ صدى البلد عن البرنامج الخاص بها للفقراء.. فيديو
باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية ..فيديو
سفير مصر بإسبانيا يكشف الملفات المطروحة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط..فيديو
الزراعة: مصر أول دولة عربية تمتلك معامل لنسيج النخيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟