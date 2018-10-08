ثقافة جنوب سيناء تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر





بدأت الفعاليات بمحاضرة ثقافية بعنوان " ذكرى العبور " ألقاها الشاعر محمد جمال أمين، والذى تناول خلالها أسباب الاحتفاء بذكرى النصر ، مؤكدًا على أن الإنتماء للوطن هو أعلى أشكال الانتماء والوطنية، كما تناول أهمية اتباع المنهج العلمى والاستراتيجيات الحديثة فى إدارة الحروب، أعقبه أمسية شعرية، ألقى خلالها الشاعر سلام مدخل قصيدة بعنوان عودة طابا.



كما ألقى الشاعر حازم المرسي رباعيات في حب مصر وقصيدة صورة شهيد، كما تحدث الشاعر فؤاد محمد عن انتصارات أكتوبر المجيدة، واختتم الحفل بعرض فنى لفرقة كورال أطفال طور سيناء ، وتقديم مجموعة من الأغاني الوطنية منها وطنى الأكبر وفاصل من الإنشاد الديني.

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بفرع ثقافة جنوب سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الثقافي، ونظمت حفلا ثقافيا فنيا بمركز شباب طور سيناء العاصمة.