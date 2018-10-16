أبرز مانشيتات الصحف المصرية والعالمية الصادرة اليوم ..فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" بفضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية والعالمية الصادرة، اليوم الثلاثاء.





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





جريدة الأهرام:

خطاب تاريخى للسيسى أمام البرلمان الروسى اليوم.. وبوتين يصدر مرسوما بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع مصر.





جريدة الجمهورية:

علاوة خاصة لـ 800 ألف عامل في 8 آلاف منشأة تعليمية.. الحد الأدنى 245 جنيهًا وبلا حد أقصي.





جريدة المصري اليوم:

وزير التموين: لن تفيد أي ممارسات للضغط على الحكومة لزيادة أسعار الأرز.





اليوم السابع:

الصحة: قرار إعلان الفزيتا بالعيادات موضع تنفيذ ولن نتهاون مع المقصرين.





جريدة الشرق الأوسط: