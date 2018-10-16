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أبرز مانشيتات الصحف المصرية والعالمية الصادرة اليوم ..فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
مي فهمي
استعرضت الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" بفضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية والعالمية الصادرة، اليوم الثلاثاء.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

جريدة الأهرام:
خطاب تاريخى للسيسى أمام البرلمان الروسى اليوم.. وبوتين يصدر مرسوما بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع مصر.

جريدة الجمهورية:
علاوة خاصة لـ 800 ألف عامل في 8 آلاف منشأة تعليمية.. الحد الأدنى 245 جنيهًا وبلا حد أقصي.

جريدة المصري اليوم:
وزير التموين: لن تفيد أي ممارسات للضغط على الحكومة لزيادة أسعار الأرز.

اليوم السابع:
الصحة: قرار إعلان الفزيتا بالعيادات موضع تنفيذ ولن نتهاون مع المقصرين.

جريدة الشرق الأوسط:
ترامب يشيد بالتعاون السعودي ـــ التركي في التحقيق باختفاء خاشقجي.

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