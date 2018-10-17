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تعليم

مجدي يعقوب رئيسا شرفيا لمؤتمر الصحة اﻷفريقية بجامعة طنطا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
أحمد على
أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، اختيار الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، رئيسًا شرفيًا لمؤتمر الصحة الأفريقية الذى تنظمه الجامعة في الفترة من ٢٩ يناير حتى ١ فبراير المقبل.

وأوضح سبع أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون مع الأشقاء بالدول الأفريقية فى المجالات الطبية والعلاجية ومكافحة الأمراض الخطيرة انطلاقا من دور مصر الريادي في القارة السمراء، ودعمًا لجهود الدولة لتعميق العلاقات المصرية اﻷفريقية.

وتشارك بالمؤتمر وفود من مختلف الجامعات الأفريقية من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم والطب البيطرى والتمريض.

جدير بالذكر أن الدكتور مجدي يعقوب، الملقب بملك القلوب، كان قد عين أستاذا في المعهد القومي للقلب والرئة عام 1986، وحصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن، كما منح وسام قلادة النيل العظمى ومنحته ملكة بريطانيا لقب "سير" لجهوده المخلصة في مجال جراحة القلب على مستوى العالم.

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