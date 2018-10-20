خالد الجندي: الإسلام دين يلتمس الأعذار للناس .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام دين بنى على إلتماس الأعذار للناس، مشيرا إلى أن أركان الإسلام خمس، ويمكن أن تسقط الشهادتين عن الأخرس، وما آكره على عدم نطقها، والصلاة على قدر الاستطاعة، لو لم تستطع قائما فجالسا، فبعينك أو على جنبك".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "لو طبقنا التماس الأعذار على الناس، فلم تجد سيدة تطلق من زوجها، أو رجل يقتل آخر، أو حالة الشحن والضغوط بين الناس، التماس العذار أصل من أصول الإسلام".



