رد فعل مجنون من عمرو وردة خلال ديربي سالونيكا في اليونان.. فيديو

فاز نادي باوك اليوناني بلقاء الدربي على مضيفه فريق أريس سالونيكا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري اليوناني.



شارك عمرو وردة مع بداية الشوط الثاني من أجل المزيد من الضغط الهجومي؛ ومشاركة وردة هي الأولى له مع فريقه منذ أربع مباريات بسبب قرار من المدرب.



وتحصل وردة على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ57، قبل أن يتسبب في ركلة جزاء لصالح أريس في الدقيقة الـ65، لكن يونس لاعب أريس أهدرها ليستمر التعادل.



وانفعل وردة بعد ضياع ركلة الجزاء واستمرار النتيجة بالتعادل الايجابي 1-1، وأصدر وردة رد فعلا غريبا أثار دهشة الجمهور عبارة عن صرخة قوية تعبيرا منه عن سعادته بعد ضياع ركلة الجزاء التي تسبب فيها.