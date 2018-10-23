محافظ أسيوط يعلن عن دورات تدريبية لحرف التشييد والبناء وتشغيل المعدات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن توفير فرص تدريبية على قيادة وتشغيل المعدات الثقيلة وأخرى لحرف التشييد والبناء بالتعاون مع مركز التدريب التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.



وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل دور جهاز تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للشباب طبقًا للإمكانات المتاحة، مؤكدًا على التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب من الجنسين لسوق العمل في كل القطاعات والمجالات.



من جانبه قال المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة إن مركز التدريب بمنطقة نزلة عبداللاه التابع لجهاز التدريب بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان ينظم دورات تدريبية على قيادة وتشغيل المعدات الثقيلة (حفار، بلدوزر، ونش شوكة) فضلًا عن استخراج الرخص ومنح شهادة واختبارات اليوم الواحد بمدد تدريب مختلفة.



وأشار إلى أن الالتحاق بالدورات يشترط إجادة القراءة والكتابة وألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما، منوها بوجود رسوم خدمات يتم دفعها بمجمع التدريب بمنطقة نزلة عبداللاه طبقًا للتدريب وفئة المتقدمين سواء (عاملين وشركات، غير عاملين، غير مصريين).



وأضاف السكرتير العام أن مركز التدريب يوفر أيضًا دورات تدريبية على حرف التشييد والبناء (سباكة، دهانات، نجارة عمارة، نجارة مسلح، حدادة، كهرباء، مباني، كريتال، بياض محارة) بمراكز التدريب في (أسيوط، والقوصية، وابوتيح، البداري) على أن يكون المتقدم للحصول على هذه الدورات من سن 15 : 45 عاما ويجيد القراءة والكتابة، لافتًا إلى منح المتدرب 10 جنيهات يوميًا لمدة 3 أشهر هي مدة الدورة.



وأوضح النجار أنه على الراغبين في الحصول على هذه الدورات التقدم إلى جهاز تشغيل الشباب بالدور الخامس في ديوان عام المحافظة بالمستندات المطلوبة لاستلام الخطاب والتوجه إلى مراكز التدريب التابع له.