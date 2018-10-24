دي ماريا ينقذ سان جيرمان من الهزيمة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

أنقذ الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، فريقه باريس سان جيرمان، من الخسارة أمام ضيفه نابولي، ليتعادل الفريقان (2/2)، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.



تقدم لورينزو إنسيني لنابولي، في الدقيقة 29، وتعادل ماركو روي مدافع الضيوف لباريس سان جيرمان، بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 61.



وأعاد درايس ميرتينز التقدم لنابولي، في الدقيقة 78، قبل أن يخطف دي ماريا هدف التعادل لباريس سان جيرمان، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



ورفع نابولي رصيده بذلك إلى خمس نقاط، في المركز الثاني، بينما رفع سان جيرمان رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الثالث.



وكان نابولي قد فاز في الجولة الماضية على ليفربول، وتعادل في المرحلة الأولى مع ريد ستار الصربي.



أما تعادل باريس سان جيرمان مع نابولي، فجاء بعد هزيمته في المرحلة الأولى أمام ليفربول، ثم الفوز بعد ذلك على ريد ستار.