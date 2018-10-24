بالأسماء.. البرلمان العراقي يعتمد 14 وزيرا في حكومة عبد المهدي

صوت البرلمان العراقي منذ قليل على التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.



وأعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، عن إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء.



وأكد رئيس الوزراء المكلف نيته عدم السفر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي.



ونشرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أسماء الوزراء الذين صوت عليهم البرلمان بجلسة اليوم وهم:



ثامر الغضبان وزيرا للنفط.



فؤاد حسين وزيرا للمالية.



نعيم الربيعي وزيرا للاتصالات.



بنكين ريكاني وزيرا للاعمار.



محمد علي الحكيم وزيرا للخارجية.



صالح حسين وزيرا للزراعة.



أحمد رياض وزيرا للشباب.



علاء عبد الصاحب وزيرا للصحة.



صالح الجبوري وزيرا للصناعة.



لؤي الخطيب وزيرا للكهرباء.



عبد الله اللعيبي وزيرا للنقل.



محمد هاشم وزيرا للتجارة.



باسم الربيعي وزيرا للعمل.



جمال العادلي وزيرا للموارد المائية.