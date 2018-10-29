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أخبار العالم

البيت الأبيض: ندرس جميع الخيارات للرد على قضية خاشقجي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:08 م
المتحدثة باسم البيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
شريف سيد
كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد لقاء مع مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الإدارة الأمريكية تدرس عدة خيارات للرد على تقرير هاسبل حول جريمة مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وكانت هاسبل قد توجهت إلى تركيا لعقد لقاءات مع مسئولين أتراك للوقوف على آخر تطورات التحقيق بشأن مقتل الكاتب السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
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