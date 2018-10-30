تعليم البرلمان: المدارس لا تصلح كـ أبنية تعليمية

قال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدروس الخصوصية أمر غير مقبول ومرفوض بشكل تام، مؤكدا أنه يؤيد تجريم الدروس الخصوصية ولكن بعد حل المشكلة وإيجاد بديل.



وأضاف «أباظة» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الطلاب وأولياء الأمور يعانون بسبب أعباء الدروس الخصوصية وزيارة الأسعار.



وأوضح وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المدرسة لا تعطي المادة التعليمية للطلاب، كما أن المعلمين غير مؤهلين لتعليم الطلاب، مشيرا إلى أن فصول الثانوية العامة فارغة.



وشدد على أن المدارس لا تصلح كأبنية تعليمية ولا توجد مناهج جيدة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تسعى إلى إيجاد حلول جذرية وسريعة لحل مشاكل المنظومة التعليمية بالكامل.

