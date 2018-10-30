ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعليم البرلمان: المدارس لا تصلح كـ أبنية تعليمية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:15 م
النائب هاني أباظة
النائب هاني أباظة
كـريـم الـخـطـيـب
قال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدروس الخصوصية أمر غير مقبول ومرفوض بشكل تام، مؤكدا أنه يؤيد تجريم الدروس الخصوصية ولكن بعد حل المشكلة وإيجاد بديل.

وأضاف «أباظة» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الطلاب وأولياء الأمور يعانون بسبب أعباء الدروس الخصوصية وزيارة الأسعار.

وأوضح وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المدرسة لا تعطي المادة التعليمية للطلاب، كما أن المعلمين غير مؤهلين لتعليم الطلاب، مشيرا إلى أن فصول الثانوية العامة فارغة.

وشدد على أن المدارس لا تصلح كأبنية تعليمية ولا توجد مناهج جيدة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تسعى إلى إيجاد حلول جذرية وسريعة لحل مشاكل المنظومة التعليمية بالكامل.
loading...

ترشيحاتنا

صدمة لمشاهير العرب.. ترامب يدرس منع الجنسية عن مواليد الأراضي الأمريكية

معهد جيتسون: السعودية توجه ضربة قاضية لتركيا عن طريق قطر

أبو ريدة: هذه الجمعية العمومية الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية

شوبير ودينا الرفاعي يفوزان بمقعدي اتحاد الكرة بالانتخابات التكميلية

حريق بمحول كهرباء بمطروح .. والمحافظ يكشف أسباب الحادث.. فيديو

رونالدو يتجاهل ميسي ويختار صلاح منافسًا له على الكرة الذهبية

خلال 4 ساعات فقط.. حجز 25% من رحلات برزنتيشن لجماهير الأهلي إلى تونس

شعبة الغلال: تراجع الإنتاج وانخفاض المزروع وراء زيادة أسعار الفول

ارتفاع نسبة الحجوزات الروسية للمنتجعات المصرية في انتظار عودة الطيران

أول تعليق لـ دينا الرفاعي عقب فوزها فى انتخابات اتحاد الكرة

أحمد الأحمر يشكر جماهير الزمالك عقب التتويج باللقب الأفريقي

أحمد موسى يهنئ شوبير على منصبه الجديد فى الجبلاية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

أحمد موسى: أردوغان يبتز العالم وحصل على 7 مليارات دولار لاستضافة اللاجئين
عبد العاطي: ألمانيا أنصتت باهتمام لحديث الرئيس السيسي عن أوضاع المنطقة
تعليم البرلمان: المدارس لا تصلح كـ أبنية تعليمية
فضائح الدوحة تتوالى.. وزير قطري متورط في هجوم 11 سبتمبر ودعم الإرهاب.. فيديو
فولكهارد: مصر الأكثر خبرة في مكافحة الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟