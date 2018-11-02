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أخبار العالم

اختفاء جزيرة في ظروف غامضة شمال اليابان

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:09 م
جزيرة باليابان
جزيرة باليابان
رحيم يسري
اختفت جزيرة "إسنا خاناكيتا كوجيما" الصغيرة شمال اليابان ولم يتبق منها أي أثر، ما دفع السلطات للتحقيق في معرفة ما إذا كانت تلك الجزيرة قد أغرقتها المياه؛ الأمر الذي سيؤثر على سطح المياه الإقليمية لليابان.

وبحسب مجلة "باريس ماتش" الفرنسية، فإن الجزيرة تم تسجيلها في 1987 من قبل خفر السواحل الياباني، حيث كانت ترتفع بمقدار 1.4 متر فوق سطح البحر ويمكن رؤيتها من أقصى شمال جزيرة هوكايدو اليابانية، إلا أنها الآن أصبحت "غير مرئية".

ونقلت المجلة، عن أحد أفراد خفر السواحل الياباني، قوله: إنه ليس من المستحيل أن تتآكل الجزر الصغيرة بفعل العناصر الخارجية"، مضيفا أن "هذا الاختفاء يمكن أن يؤثر على المياه الإقليمية لليابان قليلا".

وأثار اختفاء الجزيرة الصغيرة حالة من الجدل، حيث تشير بعض الآراء إلى تآكل الجزيرة بفعل الرياح والجليد بالمنطقة، بينما يرى آخرون استحالة حدوث ذلك الأمر، وتمتلك السلطات قليلا من المعلومات حول الجزيرة حتى أنها لم تستطع تحديد حجمها بالتحديد.

وكانت الجزيرة واحدة من بين 158 جزيرة أطلقت عليها الحكومة اليابانية اسما في عام 2014؛ لتأكيد حقوقها فيها، وتوسيع المنطقة الاقتصادية، وأوضحت المجلة أنه حتى الآن لا تزال الجزر غير مأهولة بالسكان.
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