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تعليم

تعليم الأقصر تعلن نتيجة تصفيات مسابقات أعياد الطفولة.. صور

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلن عبداللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر نتيجة تصفيات مسابقة أعياد الطفولة على مستوى المديرية .

وجاءت النتيجة على النحو التالى:إلقاء(رياض أطفال) مدرسة مجمع المريس بادارة الطود – استعراض "اضحك" مدرسة الاقباط الكاثوليك بادارة الاقصر التعليمية – مايم "ولاد تسعة " مدرسة مشايخ عطية ادارة الاقصر التعليمية – مسرح عرائس "كيب تاون" مدرسة السلام لغات ادارة الاقصر التعليمية – استعراض "تواريخ المجد"مدرسة النصر بادارة الطود التعليمية – استعراض ام الدنيا مدرسة الراهبات بادارة الاقصر – مسرحبة نجوم السما مدرسة السلام لغات ادارة الاقصر – استعراض الاقصر بلدنا مدرسة زوتس بادارة القرنة – اوبريت الحلم والمستقبل مدرسة الاقباط الكاثوليك ادارة الاقصر – مسرحية كتاب الزمن مدرسة الاقصر الاعدادية بنات ومدرسة الاقصر الجديدة بنات بادارة الاقصر

جدير بالذكر ان الاعمال الفائزة ستمثل المديرية في المسابقة على مستوى الجمهورية يوم الاثنين العاشر من ديسمبر المقبل.
تعليم الأقصر تعلن نتيجة تصفيات مسابقات أعياد الطفولة.. صور
تعليم الأقصر تعلن نتيجة تصفيات مسابقات أعياد الطفولة.. صور
تعليم الأقصر تعلن نتيجة تصفيات مسابقات أعياد الطفولة.. صور
تعليم الأقصر تعلن نتيجة تصفيات مسابقات أعياد الطفولة.. صور
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