انهيار شقيق الشهيد ساطع النعماني أثناء استقبال الجثمان بمطار القاهرة.. شاهد

انهار شقيق الشهيد العميد ساطع النعماني، من البكاء أمام مطار القاهرة الدولي، أثناء استقبال جثمان الشهيد وتلقي العزاء من قبل القيادات الأمنية بالمطار، فور وصوله قادما من لندن، ليوراى الثري إلى مثواه الأخير.



وقدم القيادات الأمنية التعازي، في الشهيد الراحل، أمام منفذ 35 بمطار القاهرة الدولي، بحضور عدد من أفراد أسرته، وسادت حالة الحزن على الأجواء المحيطة وسط تكثيف أمنى رافق الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، استعدادا لأداء صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر.



وكان في استقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني، الذي وصل قادما من ألمانيا على متن رحلة مصر للطيران رقم 780، أسرة الشهيد ووفد أمني من وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية بمطار القاهرة، وخرج الجثمان عقب انتهاء الإجراءات الخاصة به.



ورحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.



يذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور ، كان قد أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجة بعدة دول وعاد لعمله من جديد.