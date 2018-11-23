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اقتصادي: التبادل التجاري بين مصر ولبنان مازال ضعيفا.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:51 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد
ندى فتح الله
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن ملتقى الأعمال المصري اللبناني الـ14 وسيلة جيدة لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إضافةً إلى تدعيم حجم التبادل التجاري، الذي يتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم ضعيف ولا يتناسب مع العلاقات الكبيرة بين مصر ولبنان. 

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الجمعة، أن مصر دائمًا ما تحاول إزاحة الستار عن الفرص الاستثمارية الواعدة داخل أراضيها، حيث إنها دائمًا ما تؤكد  أن البيئة أصبحت مهيئة بشكل كامل للاستثمار.

وأردف "السيد" أن الملتقى يعطي الإشارة إلى حجم الفرص الاستثمارية ومناطقها داخل مصر، إلى جانب أن لبنان تسعى للخروج من الأزمات الاقتصادية الخاصة بها، وبالتالي هي بحاجة لتدعيم الاستثمارات داخلها، وزيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين العديد من الدول.
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