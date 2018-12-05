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ثقافة

التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
طارق موسى

يضع جهااز اللتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد ابو سعده " اللمسات النهائية لتطبيق المشروع القومي لتجميل ميادين مصر بهدف إعادة الوجه الحضاري وتحسين الصور البصرية للفراغ العام على مستوى الجمهورية ، وذلك بالتعاون مع كافة المحافظين، وفي إطار مبادرة " معا لاعلاء قيم الجمال " التي يتبناها الجهاز .

قام خبراء الجهاز بإعداد مجموعة من الدراسات التفصيلية وذلك بالتعاون مع نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين في التصميم والتخطيط العمراني والطرق والمرور ، وتم ارسال الرسومات والدراسات للمحافظات المعنية للبدء بتطبيق هذه الرسومات والدراسات لتصبح مشاريع رائدة في مجال تطوير الفراغات العامة والتنسيق الحضاري في محافظات مصر .

وأوضح ابو سعده أن الجهاز قد أنتهى من تخطيط و تصميم التطوير لــ 31 ميدانا على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، وتم أرسال هذه التصميمات للمحافظات المختصة للبدء في تنفيذ مشروع التطوير لهذه الميادين التي شملت ميادين روكسي ، والإسماعيلية ، والقلعة ونزلة المقطم بمحافظة القاهرة ، وميدان المنيب والكيت كات والقومية العربية بمحافظة الجيزة ، وميدان أحمد عرابي وكورنيش بنها بمحافظة القليوبية ، وتطوير شارع الجلاء بمحافظة الغربية وميدان المحطة وشارع الجلاء بمحافظة الشرقية وميداني مصطفى كامل وشامبليون بمحافظة الإسماعيلية وميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وميادين الشهداء والنافورة والجمالية بمحافظة الدقهلية ، وميدان القناطر ومدخل القناطر بمحافظة أسيوط ، وميداني المطار والشيراتون بمحافظة الأقصر ، وميداني المحطة والبنوك بأبي سمبل بمحافظة أسوان، وميادين المطار والمحافظة والساعة والبساتين بمدينة الخارجة وميادين الإسعاف والمستشفى والتحرير بمدينة الداخلة، وميدان السياحة بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، وميدان مدخل نبق بمحافظة جنوب سيناء .

وقامت اعمال التطوير على تحسين الصورة البصرية للفراغ العام لهذه الميادين وحل المشاكل المرورية بها وخلق مسارات المشاه وتصميم أماكن للجلوس ووضع اعمال فنيه لتضفي جمال على هذه الميادين ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بها وتشجيرها وإعادة تخطيطها بشكل حضاري.
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
التنسيق الحضاري ينتهي من مخطط تطوير 31 ميدانا بالجمهورية.. صور
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