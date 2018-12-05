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تعليم

تربية عين شمس تعقد المؤتمر الدولي الثالث .. 17 ديسمبر

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:32 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
تنظم كلية التربية جامعة عين شمس، مؤتمرها الدولى الثالث بعنوان "رؤى مستقبلية لتطوير التعليم وإعداد المعلم" تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ورئاسة د. ماجد ابو العينين عميد الكلية، في الفترة من ١٧: ١٩ ديسمبر ٢٠١٨.

وأوضح د. حازم راشد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المؤتمر، ان المؤتمر هذا العام يناقش دور التعليم في مواجهة التحديات المحلية والتى تتطرق للتعليم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والدولية وكذلك التعليم باللغة العربية فى مقابل التعليم باللغات الأجنبية.

كما يناقش المؤتمر، المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام فى تطوير التعليم مقابل الاهتمام بتحقيق الأرباح وإدارة التعليم بشكل مركزى مقابل إدارته بشكل لا مركزى والأنماط التعليمية المختلفة في مصر.

ويناقش في محوره الثانى رؤى مستقبلية للتعليم في مناطق الأزمات والنزاع والتعليم فى مناطق الإضرابات السياسية و مناطق النزاع المسلح و برامج الإرشاد النفسي للأطفال بعد تعرضهم للصدمات كما يناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة المتعلقة بالتعليم.
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