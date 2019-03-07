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رياضة

الخليفي: تقنية حكم الفيديو تجنت على سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد

الخميس 07/مارس/2019 - 01:50 ص
جانب من المباراة
جانب من المباراة
محمد رشاد
يرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن احتساب ركلة جزاء على فريقه في الوقت القاتل أمام مانشستر يونايتد كان قرارا متجنيا.

وأعرب ناصر الخليفي كان غاضبا من قرار حكام تقنية حكم الفيديو المساعد التي احتسبت ركلة جزاء ليونايتد في الدقائق الأخيرة بعد لمس الكرة ليد المدافع بيرسنل كيمبيبي.

وقال الخليفي في تصريحات نقلها راديو مونت كارلو: "بالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء. من السهل اتخاذ قرار مثل ذلك أمام فريق باريس ، ولكن من الصعب احتساب ركلة جزاء مثل تلك أمام فرق أخرى".

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