سوريا: مصرع طفلة وإصابة 6 مدنيين في قصف للمسلحين بريف حماة

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 6 مدنيين بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على قرية جورين في ريف حماة الشمالي الغربي، في خرق متجدد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، عن وسائل إعلام سورية رسمية قولها "إن المجموعات الإرهابية في قرية السرمانية ومحيطها على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة، جددت قصفها اليوم للأحياء السكنية في ريف حماة، الأمر الذي تسبب بمقتل طفلة وجرح 6 مدنيين، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات".



