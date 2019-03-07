كوريا الجنوبية ترصد تحركات في موقع لأبحاث الصواريخ في كوريا الشمالية

ذكرت صحيفة كورية جنوبية اليوم الخميس أن جهاز المخابرات الوطنية رصد تحركات لسيارات نقل إمدادات في موقع لأبحاث الصواريخ في سانومدونج في كوريا الشمالية وأنه اعتبر ذلك نشاطا متصلا بالصواريخ.



وقالت صحيفة جونجانج إلبو نقلا عن عضو في البرلمان إن جهاز المخابرات أكد خلال إفادة أمام البرلمان يوم الثلاثاء أن بيونجيانج واصلت تخصيب اليورانيوم قبل الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وقالت الصحيفة إن هذا هو أول تأكيد رسمي من سلطات كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية تواصل تخصيب اليورانيوم.



وسانومدونج معروف بأنه موقع إنتاج صواريخ هواسونج-15 الباليستية العابرة للقارات التي تعتبر أول صواريخ باليستية تنتجها كوريا الشمالية ويمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة.



يأتي ذلك بعدما ذكر مركزان أمريكيان للأبحاث ووكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء أن العمل جار لترميم جزء من محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية رغم عقد ثاني اجتماع بين ترامب وكيم في هانوي في الأسبوع الماضي.



وقال ترامب أمس الأربعاء إنه سيشعر بخيبة أمل شديدة تجاه كيم إذا ثبتت صحة التقارير التي أشارت لإعادة بناء موقع لإطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية.