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ديني

أمين الفتوى: الثوب الأسود ليس شرطا في حداد المرأة على زوجها

الخميس 07/مارس/2019 - 11:18 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ارتداء المرأة المحتدة على زوجها المتوفي للثوب الأسود ليس شرطا أو دليلا على حزنها.

وأضاف أمين الفتوى في لقائه على فضائية "الناس"، أنه لا يشترط السواد في الحداد ولكن يجوز بأى لباس للمرأة طالما كان محتشما وليس فيه لفت للأنظار فلها أن تلبس ما تشاء.

وأشار إلى أن المرأة الوفية هى التى يصيبها الألم والحزن على وفاة زوجها ولكن عليها ألا تزيد من ايام الحزن وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

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